Крымские парламентарии проиграли в футбол депутатам Госдумы

Товарищеский матч между депутатами Государственной думы Российской Федерации и Верховной рады Крыма, который проходил сегодня в Симферополе, завершился cо счетом 5:2 в пользу российской команды.

Об этом сообщил пресс-центр крымского парламента.

«В составе обеих команд были как депутаты, так и «привлеченные» силы - именитые игроки прошлых лет, крымские и российские профессионалы, сегодня уже не выступающие в матчах большого футбола», - говорится в пресс-релизе.

Спикер Госдумы РФ Борис ГРЫЗЛОВ пообещал, что, если крымчане попросят реванша, ответная игра обязательно состоится - возможно, местом ее проведения станет город Сочи.

«К ответному матчу хорошо подготовимся, будем усиливать команду, тренироваться. Наша проблема в том, что депутаты не играли по многу лет. Футбол - это спорт, и к нему надо серьезно относиться», - сказал председатель ВР Крыма Владимир КОНСТАНТИНОВ.

По его словам, в крымском парламенте следовало бы завести «футбольный день» - тренироваться каждую неделю и «добиваясь слаженности действий» представителей депутатского корпуса на поле.

Как сообщал УНИАН, спикер Госдумы РФ прибыл в Крым на фестиваль «Великое русское слово».