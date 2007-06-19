Вернется ли Шева в Италию? Моуринью говорит: спросите у Пазик!

Отношения между Андреем Шевченко и главным тренером «Челси» Жозе Моуринью всегда были напряженными, однако до этого времени они старались сдержанно высказываться в адрес друг друга.

«Уйдет ли Шева? Вы должны спрашивать не у него. В моем доме командую я. А вот в случае с Андреем, когда его жена повышает голос, он бежит, чтобы побыстрее спрятаться под кроватью, виляя хвостом», – заявил Моуринью.

Напомним, что жена Шевченко - Кирстен Пазик, сыграла важную роль в переходе мужа в «Челси», чтобы дети могли выучить английский и семья говорила на одном языке, а не на смеси многих. Сейчас же Пазик прилагает немало усилий, чтобы вернуться в Милан.

Как сообщает итальянское издание La Gazzetta Dello Sport, Шевченко отказался комментировать оскорбительные слова своего тренера.

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