Вернется ли Шева в Италию? Моуринью говорит: спросите у Пазик!
12:19, 19 июня 2007Спорт
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Тренер Челси в выражениях не стеснялся
|Жозе Моуринью
«Уйдет ли Шева? Вы должны спрашивать не у него. В моем доме командую я. А вот в случае с Андреем, когда его жена повышает голос, он бежит, чтобы побыстрее спрятаться под кроватью, виляя хвостом», – заявил Моуринью.
Напомним, что жена Шевченко - Кирстен Пазик, сыграла важную роль в переходе мужа в «Челси», чтобы дети могли выучить английский и семья говорила на одном языке, а не на смеси многих. Сейчас же Пазик прилагает немало усилий, чтобы вернуться в Милан.
Как сообщает итальянское издание La Gazzetta Dello Sport, Шевченко отказался комментировать оскорбительные слова своего тренера.
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