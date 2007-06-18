”Реал” - чемпион Испании по футболу

Чемпионом Испании по футболу сезона 2006/07 стал мадридский "Реал". Обыграв в последнем туре на своем поле "Мальорку" со счетом 3:1, королевский клуб в тридцатый раз в своей истории завоевал золотые медали.

Игра, которая проходила на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде в присутствии 76 тысяч зрителей, началась для хозяев неудачно. На 17-й минуте игрок "Мальорки" Фернандо Варела открыл счет после быстрой атаки гостей. На 30-й минуте "Реал" остался без Рууда ван Нистелроя, который получил травму голеностопа. Затем наставник "Реала" Фабио Капелло заменил Дэвида Бекхэма, для которого этот матч стал последним в составе мадридского клуба – со следующего сезона он будет играть в "Лос-Анджелес Гэлакси". Вместо англичанина, игравшего с травмой, на поле вышел арендованный у "Арсенала" Хосе-Антонио Рейес, который и стал главным героем матча.

На 67-й минуте (через три минуты после появления на поле) Рейес сравнял счет, воспользовавшись передачей Гонсало Игуаина, вышедшего вместо ван Нистелроя. На 80-й минуте после удара Мамаду Диарра мяч срикошетил и влетел в ворота "Мальорки". Окончательный же счет установил ударом в девятку из-за штрафной Рейес спустя две минуты.

Победа над "Мальоркой" сделала "Реал" чемпионом независимо от исхода других матчей.