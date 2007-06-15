Английская Премьер-лига стартует 11 августа (расписание сезона 2007/2008)

Вчера был опубликован календарь нового сезона английского чемпионата, сообщает Сегодня со ссылкой на официальный сайт Премьер-лиги.

Чемпионат стартует 11 августа. В первом туре встречаются:

«Арсенал» – «Фулхэм»

«Астон Вилла» – «Ливерпуль»

«Болтон» – «Ньюкасл»

«Челси» – «Бирмингем»

«Дерби Каунти» – «Портсмут»

«Эвертон» – «Уиган»

«Манчестер Юнайтед» – «Ридинг»

«Мидлсбро» – «Блэкберн»

«Сандерленд» – «Тоттенхэм»

«Вест Хэм» – «Манчестер Сити»

Действующий чемпион Англии «Манчестер Юнайтед» в первом туре следующего розыгрыша английской премьер-лиги сыграет с «Ридингом».

Вернувшийся в премьер-лигу после годичного отсутствия «Бирмингем» в стартовом матче отправится в гости к вице-чемпиону - лондонскому «Челси». Победитель первого дивизиона «Сандерленд» примет лондонский «Тоттенхэм», а еще один дебютант, «Дерби Каунти», сыграет с «Портсмутом». Первое противостояние английских футбольных гигантов состоится уже в 3-м туре, когда на «Энфилд Роуд» сойдутся «Ливерпуль» и «Челси».

С полным календарем Премьер-лиги 2007/2008 можно ознакомится здесь.