Английская Премьер-лига стартует 11 августа (расписание сезона 2007/2008)
В первом туре Челси сыграет с Бирмингемом
Вчера был опубликован календарь нового сезона английского чемпионата, сообщает Сегодня со ссылкой на официальный сайт Премьер-лиги.
Чемпионат стартует 11 августа. В первом туре встречаются:
«Арсенал» – «Фулхэм»
«Астон Вилла» – «Ливерпуль»
«Болтон» – «Ньюкасл»
«Челси» – «Бирмингем»
«Дерби Каунти» – «Портсмут»
«Эвертон» – «Уиган»
«Манчестер Юнайтед» – «Ридинг»
«Мидлсбро» – «Блэкберн»
«Сандерленд» – «Тоттенхэм»
«Вест Хэм» – «Манчестер Сити»
Действующий чемпион Англии «Манчестер Юнайтед» в первом туре следующего розыгрыша английской премьер-лиги сыграет с «Ридингом».
Вернувшийся в премьер-лигу после годичного отсутствия «Бирмингем» в стартовом матче отправится в гости к вице-чемпиону - лондонскому «Челси». Победитель первого дивизиона «Сандерленд» примет лондонский «Тоттенхэм», а еще один дебютант, «Дерби Каунти», сыграет с «Портсмутом». Первое противостояние английских футбольных гигантов состоится уже в 3-м туре, когда на «Энфилд Роуд» сойдутся «Ливерпуль» и «Челси».
С полным календарем Премьер-лиги 2007/2008 можно ознакомится здесь.