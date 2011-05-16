Олимпийский чемпион по марафону погиб, выпрыгнув с балкона

Чемпион Олимпийских игр в Пекине 2008 года марафонец Самуэль Ванджиру погиб в возрасте 24 лет.

Кениец спрыгнул с балкона собственного дома в Кении и разбился насмерть. Полиция в настоящее время выясняет, являлось ли это самоубийством.

«Я могу подтвердить, что Ванджиру мертв, – сказал представитель местной полиции Джаспер Омбати. – Он прыгнул с балкона первого этажа своего дома и получил повреждения внутренних органов».

Омбати также уточнил, что инциденту предшествовала семейная ссора. Жена Ванджиру застала его с другой женщиной и заперла дверь. По его мнению, спортсмен именно поэтому выпрыгнул с балкона.

Газета.ру