МЮ - чемпион, а МС - обладатель Кубка

День Манчестера в Англии

Завершились сегодняшние матчи предпоследнего, 37-го тура, английской Премьер-лиги Блэкберн - МЮ 1:1 (Эмертон 20 - Руни 73 пен.) Блэкпул - Болтон 4:3 (Кэмпбелл 9, 44, Панчеон 18, Адам 62 - Дейвис 5, Тейлор 23, Старридж 52) Вест Бромвич - Эвертон 1:0 (Мулумбу 9) Сандерленд - Вулверхэмптон 1:3 (Сессеньон 33 - Крэддок 22, Флетчер 53, Элокоби 77) Получив одно недостающее очко в ненапряженном матче, МЮ стал недосягаем для соперников в оставшихся играх. Завтра тур продолжат Челси (70) - Ньюкасл (44) Уиган (36) - Вест Хэм (33) Бирмингем (39) - Фулхэм (45) Ливерпуль (58) - Тоттенхэм (56) Арсенал (67) - Астон Вилла (42) ...и завершат 17 мая Манчестер Сити (65) - Сток Сити (46) *** Сегодня же в финальном поединке определилися обладатель Кубка Англии. Манчестер Сити - Сток Сити 1:0 (Яя Туре 75)

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter