МЮ - чемпион, а МС - обладатель Кубка
День Манчестера в Англии
Завершились сегодняшние матчи предпоследнего, 37-го тура, английской Премьер-лиги
Блэкберн - МЮ 1:1 (Эмертон 20 - Руни 73 пен.)
Блэкпул - Болтон 4:3 (Кэмпбелл 9, 44, Панчеон 18, Адам 62 - Дейвис 5, Тейлор 23, Старридж 52)
Вест Бромвич - Эвертон 1:0 (Мулумбу 9)
Сандерленд - Вулверхэмптон 1:3 (Сессеньон 33 - Крэддок 22, Флетчер 53, Элокоби 77)
Получив одно недостающее очко в ненапряженном матче, МЮ стал недосягаем для соперников в оставшихся играх.
Завтра тур продолжат
Челси (70) - Ньюкасл (44)
Уиган (36) - Вест Хэм (33)
Бирмингем (39) - Фулхэм (45)
Ливерпуль (58) - Тоттенхэм (56)
Арсенал (67) - Астон Вилла (42)
...и завершат 17 маяМанчестер Сити (65) - Сток Сити (46)
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Сегодня же в финальном поединке определилися обладатель Кубка Англии.
Манчестер Сити - Сток Сити 1:0 (Яя Туре 75)