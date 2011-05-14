МЮ - чемпион, а МС - обладатель Кубка

22:07, 14 мая 2011
Спорт
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День Манчестера в Англии

Завершились сегодняшние матчи предпоследнего, 37-го тура, английской Премьер-лиги

Блэкберн - МЮ 1:1 (Эмертон 20 - Руни 73 пен.)

Блэкпул - Болтон 4:3 (Кэмпбелл 9, 44, Панчеон 18, Адам 62 - Дейвис 5, Тейлор 23, Старридж 52)

Вест Бромвич - Эвертон 1:0 (Мулумбу 9)

Сандерленд - Вулверхэмптон 1:3 (Сессеньон 33 - Крэддок 22, Флетчер 53, Элокоби 77)

Получив одно недостающее очко в ненапряженном матче, МЮ стал недосягаем для соперников в оставшихся играх.

Завтра тур продолжат

Челси (70) - Ньюкасл (44)

Уиган (36) - Вест Хэм (33)

Бирмингем (39) - Фулхэм (45)

Ливерпуль (58) - Тоттенхэм (56)

Арсенал (67) - Астон Вилла (42)

...и завершат 17 мая

Манчестер Сити (65) - Сток Сити (46)

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Сегодня же в финальном поединке определилися обладатель Кубка Англии.

Манчестер Сити - Сток Сити 1:0 (Яя Туре 75)

 

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