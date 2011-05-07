Шахтер - чемпион
22:06, 07 мая 2011Спорт
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Результаты матчей 28-го тура
Завершились сегодняшние матчи 28-го тура Чемпионата Украины по футболу
Шахтер - Металлург 2:0 (Адриано 45, Срна 86)
Заря - Днепр 0:1 (Шахов 1)
Карпаты - Динамо 1:2 (Кополовец 75 - Гусев 32, Вукоевич 53)
Арсенал - Ворскла 0:1 (Безус 47)
Набрав 70 очков, донецкий Шахтер за два тура до завершения Чемпионата стал недосягаем для других команд.
Напомним, что вчера сыграли:
Металлург З - Кривбасс 1:2 (Скепский 90+2 - Еслинек 43, 49)
...а завтра тур завершат
Севастополь (24) - Оболонь (34)
Ильичевец (23) - Таврия (33)
Волынь (34) - Металлист (51)
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