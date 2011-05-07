Шахтер - чемпион

Результаты матчей 28-го тура

Завершились сегодняшние матчи 28-го тура Чемпионата Украины по футболу Шахтер - Металлург 2:0 (Адриано 45, Срна 86) Заря - Днепр 0:1 (Шахов 1) Карпаты - Динамо 1:2 (Кополовец 75 - Гусев 32, Вукоевич 53) Арсенал - Ворскла 0:1 (Безус 47) Набрав 70 очков, донецкий Шахтер за два тура до завершения Чемпионата стал недосягаем для других команд. Напомним, что вчера сыграли: Металлург З - Кривбасс 1:2 (Скепский 90+2 - Еслинек 43, 49) ...а завтра тур завершат Севастополь (24) - Оболонь (34) Ильичевец (23) - Таврия (33) Волынь (34) - Металлист (51)

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter