СМИ: Блохин как главный тренер стоит 50 тысяч долларов

Новый главный тренер сборной Украины по футболу Олег БЛОХИН будет получать на этой должности 50 тысяч долларов на месяц.

Об этом сообщил телеканал "1+1" со ссылкой на собственные источники.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля на очередном заседании исполком Федерации футбола Украины избрал О.БЛОХИНА главным тренером национальной сборной Украины.

С назначением на эту должность его поздравил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ .

«Это - большая честь и большая ответственность. Вся страна возлагает на Вас большие надежды. Украина ожидает от нового тренера успешной подготовки к выступлению украинской сборной на Евро-2012», - отметил в своем приветствии Глава государства.

При этом В.ЯНУКОВИЧ пообещал, что государство сделает все от него зависящее для обеспечения достойных условий подготовки украинской национальной команды к выступлениям в финальной части европейского футбольного первенства.