Результаты матчей 34-го тура английской Премьер-лиги

МЮ и Челси набирают очки

Завершились сегодняшние матчи 34-го тура английской Премьер-лиги МЮ - Эвертон 1:0 (Эрнандес 83) Астон Вилла - Сток Сити 1:1 (Бент 42 - Джоунс 19) Блэкпул - Ньюкасл 1:1 (Кемпбелл 31 - Ловенкрандс 16) Ливерпуль - Бирмингем 5:0 (Родригес 8, 65, 72, Кёйт 22, Коул 85) Сандерленд - Уиган 4:2 (Гьян 54, Хендерсон 65, 76, Сессеньон 72 пен. - Диаме 52, ди Санто 90) Тоттенхэм - Вест Бромвич 2:2 (Павлюченко 26, Дефо 66 - Одемвинги 5, Кокс 81) Вулверхэмптон - Фулхэм 1:1 (Флетчер 21 - Джонсон 79) Челси - Вест Хэм 3:0 (Лемпард 43, Торрес 83, Малуда 90) ...завтра играют Болтон - Арсенал ... а 25 апреля тур завершат Блэкберн - Манчестер Сити

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