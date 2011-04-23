Результаты матчей 34-го тура английской Премьер-лиги
23:10, 23 апреля 2011Спорт
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МЮ и Челси набирают очки
Завершились сегодняшние матчи 34-го тура английской Премьер-лиги
МЮ - Эвертон 1:0 (Эрнандес 83)
Астон Вилла - Сток Сити 1:1 (Бент 42 - Джоунс 19)
Блэкпул - Ньюкасл 1:1 (Кемпбелл 31 - Ловенкрандс 16)
Ливерпуль - Бирмингем 5:0 (Родригес 8, 65, 72, Кёйт 22, Коул 85)
Сандерленд - Уиган 4:2 (Гьян 54, Хендерсон 65, 76, Сессеньон 72 пен. - Диаме 52, ди Санто 90)
Тоттенхэм - Вест Бромвич 2:2 (Павлюченко 26, Дефо 66 - Одемвинги 5, Кокс 81)
Вулверхэмптон - Фулхэм 1:1 (Флетчер 21 - Джонсон 79)
Челси - Вест Хэм 3:0 (Лемпард 43, Торрес 83, Малуда 90)
...завтра играютБолтон - Арсенал
... а 25 апреля тур завершат
Блэкберн - Манчестер Сити
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