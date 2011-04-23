Результаты матчей 26-го тура Чемпионата Украины по футболу

Обострилась борьба за бронзу и "четверку"

Завершились сегодняшние матчи 26-го тура Чемпионата Украины по футболу Карпаты - Таврия 1:0 (Федецкий 40) Шахтер - Металлист 2:1 (Тейшейра 18, да Силва 87 - Девич 77) Арсенал - Динамо 0:3 (Ярмоленко 9, Шевченко 41, Гусев 88) Кривбасс - Днепр 0:3 (Шахов 3, Селезнев 20, 49) Напомним, что вчера сыграли... Металлург З - Ворскла 2:0 (Песков 9 авт., Годой 90) Волынь - Оболонь 1:0 (Стевич 54) ...а завтра тур завершат Заря (27) - Металлург Д (29) Севастополь (21) - Ильичевец (23)

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