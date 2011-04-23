Результаты матчей 26-го тура Чемпионата Украины по футболу
20:55, 23 апреля 2011Спорт
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Обострилась борьба за бронзу и "четверку"
Завершились сегодняшние матчи 26-го тура Чемпионата Украины по футболу
Карпаты - Таврия 1:0 (Федецкий 40)
Шахтер - Металлист 2:1 (Тейшейра 18, да Силва 87 - Девич 77)
Арсенал - Динамо 0:3 (Ярмоленко 9, Шевченко 41, Гусев 88)
Кривбасс - Днепр 0:3 (Шахов 3, Селезнев 20, 49)
Напомним, что вчера сыграли...Металлург З - Ворскла 2:0 (Песков 9 авт., Годой 90)
Волынь - Оболонь 1:0 (Стевич 54)
...а завтра тур завершат
Заря (27) - Металлург Д (29)
Севастополь (21) - Ильичевец (23)
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