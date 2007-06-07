Болельщики избили Беркут - вывод МВД

Служебное расследование Министерства внутренних дел Украины, проведенное по поводу инцидента, произошедшего 27 мая в Киеве во время футбольного матча между командами “Динамо” (Киев) -“Шахтер”, выявило, что в целом действия сотрудников милиции отвечали закону, однако в отдельных случаях работники органов внутренних дел действовали не адекватно сложившейся ситуации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве журналистам сообщил начальник Департамента связей с общественностью МВД Украины Константин СТОГНИЙ.

Зачитывая отдельные выдержки из вывода по результатам расследования, он отметил, что за допущенные недостатки в подготовке проведения матча и охраны общественного порядка приказом МВД к дисциплинарной ответственности (в том числе предупреждению о неполном служебном соответствии и выговорах) привлечены 12 должностных лиц органов внутренних дел, в том числе 2 сотрудника спецподразделения «Беркут», которые палками побили девушку.

К.СТОГНИЙ отметил, что служебное расследование этого инцидента проводилось тщательным образом, и даже те выводы, которые были сделаны относительно действий своих подчиненных руководителями территориальных отделений милиции, были отменены из-за мягкости.

В то же время, К.СТОГНИЙ выразил удивление, что событие на стадионе приобрело такую огласку. В частности он отметил, что, по данным службы скорой медицинской помощи, ни в день инцидента, ни в другие после него дни никто из собравшихся на стадионе за медицинской помощью не обращался. Вместе с тем, отметил начальник ДСО, в результате конфликта 18 работников милиции обратились за медицинской помощью, 7 из них были госпитализированы.

В свою очередь собравшиеся на пресс-конференции заместитель министра внутренних дел Украины, начальник криминальной милиции Николай КУПЯНСКИЙ отметил, что не меньшая ответственность за то, что произошло, лежит и на руководстве стадиона, которое допустило проход через ворота без поверхностного осмотра около 3 тыс. болельщиков, которые пронесли с собой опасные для окружающих предметы.

В контексте сказанного заместитель министра выразил сожаление, что это событие приобрело политический характер, поскольку кое-кто пытался перевести вину на отдельных должностных лиц МВД. Впрочем Н.КУПЯНСЬКИЙ убежден, что за то, что произошло, должны отвечать те, кто совершил нарушение.

Как сообщал УНИАН, 27 мая во время футбольного матча “Динамо”-“Шахтер” произошли столкновения между “Беркутом” и фанатами “Динамо”. Как утверждают болельщики, драка и избиение милицией сотен людей (в частности женщин и детей) началось после того, как на трибунах были зажжены файеры. За противоправные действия и неповиновение работникам милиции было задержано 22 человека. Позже по факту превышения служебных полномочий работниками спецподразделения "Беркут" во время матча "Динамо" (Киев) – "Шахтер" (Донецк) было возбуждено уголовное дело.