Кабмин предлагает судить футбольных болельщиков по сокращенной процедуре

Кабинет министров Украины предлагает принять закон об особенностях производства в делах об административных правонарушениях и принудительном выдворении иностранцев и лиц без гражданства во время проведения финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции, соответствующий законопроект был одобрен сегодня на заседании правительства.

Проект закона разработан в связи с необходимостью выполнения Украиной условий Союза европейских футбольных ассоциаций, необходимых для безопасного проведения финальной части XIV Чемпионата Европы по футболу.

В частности, одним из условий, которые выдвигает УЕФА к принимающим чемпионат странам, является необходимость введения специальных сокращенных судебных процедур относительно правонарушений, совершенных во время проведения чемпионата, и быстрое выдворение за пределы принимающей страны иностранцев, которые их совершили.

С этой целью, по словам министра юстиции Александра ЛАВРИНОВИЧА, предлагается установить сокращенную процедуру производства в делах об административных правонарушениях, совершение которых наиболее вероятно во время проведения массовых спортивных или других культурно-зрелищных мероприятий.

Это, в частности, правонарушения, предусмотренные ст. 44 "Незаконное производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка наркотических средств или психотропных веществ без цели сбыта в небольших размерах", ст. 51 "Мелкое похищение чужого имущества", ст. 512 "Нарушение прав на объект права интеллектуальной собственности", ст. 173 "Мелкое хулиганство", ст. 1731 "Распространение неправдивых слухов", ст. 174 "Стрельба из огнестрельного, холодного метательного или пневматического оружия в населенных пунктах и в не отведенных для этого местах или с нарушением установленного порядка", ст. 1751 "Курение табачных изделий в запрещенных местах", ст. 178 "Распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде", частями первой и второй статьи 181 "Азартные игры, гадания в общественных местах", ст. 185 "Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию работника милиции, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего", ст. 1851 "Нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций", ст. 1857 "Публичные призывы к невыполнению требований работника милиции или должностного лица Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины", ст. 191 "Нарушение гражданами правил хранения, ношения или перевозки огнестрельного, холодного или пневматического оружия и боевых припасов", ст. 1953 "Нарушение правил применения специальных средств самообороны", ст. 1956 "Нарушение порядка производства, хранения, перевозки, торговли и использования пиротехнических средств" Кодекса об административных правонарушениях.

Дела отмеченной категории предлагается рассматривать в течение суток. Кроме того, предлагается установить сокращенный срок обжалования постановлений о привлечении к административной ответственности.

С целью обеспечения быстрого рассмотрения дел предусмотрено, что дела об административных правонарушениях будут рассматриваться непосредственно на территории спортивного сооружения в специально оборудованных помещениях. Для удержания задержанных лиц на территориях спортивных сооружений также будут оборудовать специальные помещения.

Одновременно предусматривается возможность применения к лицам, которые совершили административные правонарушения на территории спортивного сооружения, запрета посещать массовые спортивные или другие культурно-зрелищные мероприятия на период проведения финальной части XIV Чемпионата Европы по футболу.

Наряду с этим, проектом предусматривается ввести сокращенную процедуру рассмотрения дел о принудительном выдворении за пределы Украины иностранцев и лиц без гражданства.

Планируется, что орган внутренних дел сможет обратиться в соответствующий окружной административный суд для решения вопроса о принудительном выдворении иностранца или лица без гражданства лишь в случае, если такие лица совершили правонарушения, определенные в этом законе. А также, если их действия грубо нарушают законодательство о статусе иностранцев и лиц без гражданства, в том числе не выполняют законные требования и решения органов государственной власти Украины и их должностных лиц, либо противоречат интересам обеспечения безопасности Украины или охраны общественного порядка, либо когда это необходимо для охраны здоровья, защиты прав и законных интересов граждан Украины.

Такие дела будут рассматриваться безотлагательно соответствующим окружным административным судом, а постановления будут вступать в законную силу с момента их объявления и будут подлежать немедленному выполнению. Обжалование постановлений о принудительном выдворении будет осуществляться в общем порядке, определенном Кодексом административного судопроизводства Украины.

Закон вступит в силу одновременно с началом периода проведения финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу в Украине, и утратит действие через 30 дней после его окончания (с 24 мая по 31 июля включительно).