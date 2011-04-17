Результаты матчей 25-го тура Украины по футболу

Днепр опять теряет очки

Сегодня были сыграны три матча 25-го тура Чемпионата Украины по футболу Таврия - Шахтер 1 : 2 (Гуменюк 70 – Жадсон 13 пен., Фернандиньо 94) Днепр - ПФК Севастополь 2 : 2 (Назаренко 30, 55 пен. – Салхи 38, Ференчак 49) Металлург Д - Металург З 0 : 1 (Писоцкий 56) Напомним, что вчера сыграли Ильичевец - Волынь 2 : 2 (Ярошенко 38, Пуканыч 90 - Пищур 8, Бутко 85) Ворскла - Кривбасс 3 : 0 (Кицута 46 авт., Безус 70, Осипенко 83) Металлист - Арсенал 2 : 1 (Олейник 13, 24 - Мазилу 58) Тур завершится завтра матчем Динамо - Заря

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