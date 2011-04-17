Результаты матчей 25-го тура Украины по футболу

20:22, 17 апреля 2011
Спорт
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Днепр опять теряет очки

Сегодня были сыграны три матча 25-го тура Чемпионата Украины по футболу

Таврия - Шахтер 1 : 2 (Гуменюк 70 – Жадсон 13 пен., Фернандиньо 94)

Днепр - ПФК Севастополь  2 : 2 (Назаренко 30, 55 пен. – Салхи 38, Ференчак 49)

Металлург Д  - Металург З 0 : 1 (Писоцкий 56)

Напомним, что вчера сыграли

Ильичевец - Волынь 2 : 2 (Ярошенко 38, Пуканыч 90 - Пищур 8, Бутко 85)

Ворскла - Кривбасс 3 : 0 (Кицута 46 авт., Безус 70, Осипенко 83)

Металлист - Арсенал 2 : 1 (Олейник 13, 24 - Мазилу 58)

Тур завершится завтра матчем Динамо - Заря

 

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