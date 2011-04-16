В Киеве открыт после реконструкции Дворец спорта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе мининфраструктуры, в открытии принял участие вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ.

Вместе с тем, в ведомстве отметили, что завершен только первый этап технического переоснащения киевского Дворца спорта, который длился с октября прошлого года.

«Теперь Киевский дворец спорта готов принять Чемпионат мира по хоккею», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

Обновление Дворца спорта происходило согласно требованиям Регламента чемпионата мира по хоккею в первом дивизионе, где играет и сборная Украины.

В рамках реконструкции во Дворце спорта, которому в декабре 2010 года исполнилось 50 лет, полностью переоборудовано закулисное пространство, оборудованы шесть спортивных раздевалок (по числу команд - участниц чемпионата), установлены современные системы оповещения и озвучивания спортивных и общественных мероприятий, модернизировано спортивное освещение зала.

Отныне посетители Дворца спорта смогут воспользоваться проводным и беспроводным Интернетом (проложена структурированная кабельная сеть).

Кроме того, во Дворце спорта смонтировано современное четырехстороннее табло высокого разрешения. Работает система контроля доступа в зал, полустационарный телетрансляционный пункт с возможностью подключения 21 камеры.

На трибунах Дворца установлены современные спортивные сиденья: общее количество мест на трибунах (спортивный вариант) уменьшилось на 200 и сейчас составляет 6 тыс. 800. Концертный вариант с партером, соответственно, насчитывает 9 тыс. 800 мест.

"Изменен и внутренний интерьер спортивной арены, фойе первого и второго этажей: кроме отделки алюкобондом, они стали более просторными. Полностью были заменены входные группы на центральном входе и на всех входах в зал", - отмечает пресс-служба.

Также, во время ремонтных работ были полностью переоборудованы системы вентиляции, кондиционирования, теплоснабжения, установлена современная противопожарная сигнализация, системы дымоудаления, новая плитка, внедрена спортивная технология приготовления льда.

"За время переоснащения в здании полностью обновлены трансформаторы четырех встроенных енергоподстанций, заменены распределительные установки 10 кВ и 0,4 кВ и счетчики учета энергии. В связи с размещением на чердаке здания и подвесном потолке инженерных систем общим весом около 200 тонн, были усилены металлические фермы, которые держат куполообразную кровлю. Сметная стоимость выполненных работ составляет 96 млн грн ", - сообщает мининфраструктуры.

В то же время в ведомстве отметили, что реконструкция Дворца спорта продолжится. "Во время второй очереди строительства будет полностью заменено устаревшую фасадную систему на энергосберегающую. Куполообразную кровлю, вес которой сейчас составляет почти 1500 тонн, заменит кровля из современных материалов: это позволит не только осовременить внешний вид Дворца, но и разгрузить его несущие конструкции на 800-900 тонн. На втором этаже здания планируется сделать мраморный пол. Также будут выполнены работы по обновлению инженерных систем, ремонт помещений, не вошедших в первую очередь реконструкции. В частности, будут обновлены блок общественного питания, часть санузлов, улучшен дизайн помещений ", - говорится в сообщении.