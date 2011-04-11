Шевченко об игре «Динамо»: подвела реализация
10:20, 11 апреля 2011Спорт
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Нападающий киевского «Динамо» Андрей Шевченко прокомментировал ничью с аутсайдером чемпионата («МеталлургЗ» - «Динамо» 1:1)
- Мы большими силами шли вперед, но первыми пропустили мяч, – говорит Андрей. – Во втором тайме сравняли счет, были моменты, чтобы выйти вперед. Но мы их не реализовали.
- Мыслями уже были в Браге?
- Нет, просто возникли проблемы с реализацией моментов. Если бы нам удалось забить хотя бы еще один мяч, игра была бы совсем другой. Но это футбол.
Официальный сайт ФК "Динамо" Киев
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