Шевченко об игре «Динамо»: подвела реализация

Нападающий киевского «Динамо» Андрей Шевченко прокомментировал ничью с аутсайдером чемпионата («МеталлургЗ» - «Динамо» 1:1)

- Мы большими силами шли вперед, но первыми пропустили мяч, – говорит Андрей. – Во втором тайме сравняли счет, были моменты, чтобы выйти вперед. Но мы их не реализовали.

- Мыслями уже были в Браге?

- Нет, просто возникли проблемы с реализацией моментов. Если бы нам удалось забить хотя бы еще один мяч, игра была бы совсем другой. Но это футбол.

Официальный сайт ФК "Динамо" Киев