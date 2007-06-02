Результаты отборочного раунда Чемпионата Европы по футболу 2008 г.
Франция - Украина 2:0
Завершились матчи отборочного раунда Чемпионата Европы 2008 г.
Группа А
Казахстан - Армения - 1:2 (Балтиев 88 – Арзуманян 31, Овсепян 39)
Финляндия - Сербия - 0:2 (Янкович 3, Йованович 86)
Азербайджан - Польша - 1:3 (Субашич 6 - Смолярек 63, Кжынувек 66, 90)
Бельгия – Португалия – 1:2 (Феллени 55 – Нани 43, Элдер Поштига 64)
Группа B
Фарерские острова – Италия - 1:2 (Якобсен – 77 – Индзаги 12, 48)
Литва - Грузия – 1:0 (Миколюнас 78))
Франция - Украина 2:0 (Рибери 57, Анелька 71)
Группа C
Норвегия - Мальта 4:0 (Хестад 31, Хельстад 73, Иверсен 79, Риисе 90+1)
Босния-Герцеговина - Турция - 3:2 (Муслимович 27, Джидич 45+2, Чустович 90 – Хакан Шукюр 13, Сабри 39)
Греция - Венгрия - 2:0 (Гекас 16, Сейтаридис 29)
Группа D
Уэльс – Чехия - 0:0
Германия – Сан-Марино - 6:0 (Кураньи 45, Янсен 52,Фрингс 56, Гомес 63,65, Фритц 67)
Группа E
Македония - Израиль 1:2 (Стойков 13 – Ицхаки 11, Колаутти 44)
Россия - Андорра - 4:0 (Кержаков 8,16,49, Сычёв 71)
Эстония – Хорватия – 0:1 (Эдуардо 32)
Группа F
Исландия - Лихтенштейн - 1:1 (Б. Гуннарссон 27 - Рорер 69)
Дания - Швеция – 3:3 (Аггер 34, Томассон 62, Адреасен 75 – Элмандер 7, 26, Ханссон 23)
Латвия - Испания 0:2 (Давид Вилья 45, Хави 60)
Группа G
Албания - Люксембург - 2:0 (Капллани 38, Хакши 57)
Беларусь - Болгария – 0:2 (Бербатов 28, 46)
Словения - Румыния - 0:2 (Тамаш 52, Николице 69)