Результаты отборочного раунда Чемпионата Европы по футболу 2008 г.

Франция - Украина 2:0

Завершились матчи отборочного раунда Чемпионата Европы 2008 г. Группа А Казахстан - Армения - 1:2 (Балтиев 88 – Арзуманян 31, Овсепян 39) Финляндия - Сербия - 0:2 (Янкович 3, Йованович 86) Азербайджан - Польша - 1:3 (Субашич 6 - Смолярек 63, Кжынувек 66, 90) Бельгия – Португалия – 1:2 (Феллени 55 – Нани 43, Элдер Поштига 64) Группа B Фарерские острова – Италия - 1:2 (Якобсен – 77 – Индзаги 12, 48) Литва - Грузия – 1:0 (Миколюнас 78)) Франция - Украина 2:0 (Рибери 57, Анелька 71) Группа C Норвегия - Мальта 4:0 (Хестад 31, Хельстад 73, Иверсен 79, Риисе 90+1) Босния-Герцеговина - Турция - 3:2 (Муслимович 27, Джидич 45+2, Чустович 90 – Хакан Шукюр 13, Сабри 39) Греция - Венгрия - 2:0 (Гекас 16, Сейтаридис 29) Группа D Уэльс – Чехия - 0:0 Германия – Сан-Марино - 6:0 (Кураньи 45, Янсен 52,Фрингс 56, Гомес 63,65, Фритц 67) Группа E Македония - Израиль 1:2 (Стойков 13 – Ицхаки 11, Колаутти 44) Россия - Андорра - 4:0 (Кержаков 8,16,49, Сычёв 71) Эстония – Хорватия – 0:1 (Эдуардо 32) Группа F Исландия - Лихтенштейн - 1:1 (Б. Гуннарссон 27 - Рорер 69) Дания - Швеция – 3:3 (Аггер 34, Томассон 62, Адреасен 75 – Элмандер 7, 26, Ханссон 23) Латвия - Испания 0:2 (Давид Вилья 45, Хави 60) Группа G Албания - Люксембург - 2:0 (Капллани 38, Хакши 57) Беларусь - Болгария – 0:2 (Бербатов 28, 46) Словения - Румыния - 0:2 (Тамаш 52, Николице 69)

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