Барселона - Шахтер: на кого ставят букмекеры

Каталонская "Барселона" является фаворитом в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов-2010/2011 против донецкого "Шахтера" по версии авторитетной букмекерской конторы "William Hill".

На победу испанцев ставки принимаются как 1,20 к 1 (чем меньше коэффициент, тем больше вероятность события), а победа украинцев оценивается коэффициентом 15,00 к 1. Ничейный результат - 6,00 к 1. При этом, самый вероятный исход поединка, по мнению букмекеров, победа "Барселоны" со счетом 2:0 или 3:0 (коэффициент 7,00 к 1).

Напомним, матч 1/4 финала Лиги чемпионов "Барселона" - "Шахтер" состоится сегодня в 21:45 по киевскому времени.

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