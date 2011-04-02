Результаты матчей 23-го тура Чемпионата Украины по футболу
20:54, 02 апреля 2011Спорт
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Днепр проиграл металлургам
Результаты матчей 23-го тура Чемпионата Украины по футболу
Динамо - Кривбасс 3 : 0 (Ярмоленко 18, Еременко 35, Гусев 83)
Металлург Д - Днепр 3 : 2 (Иванко 14, Аделейе 75, Голайдо 84 – Назаренко 2, 73 пен.)
Оболонь - Арсенал 1 : 1 (Баранец 60 - Аржанов 91)
Таврия - Заря 0 : 0
Напомним, что вчера сыграли Ильичевец и Шахтер 1 : 3 (Будковский 57 – Срна 19, Адриано 53, Коста 94)
Завтра тур завершится поединками
Ворскла - ПФК Севастополь
Волынь - Карпаты
Металлист - Металлург З
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