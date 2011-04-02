Результаты матчей 23-го тура Чемпионата Украины по футболу

Днепр проиграл металлургам

Результаты матчей 23-го тура Чемпионата Украины по футболу Динамо - Кривбасс 3 : 0 (Ярмоленко 18, Еременко 35, Гусев 83) Металлург Д - Днепр 3 : 2 (Иванко 14, Аделейе 75, Голайдо 84 – Назаренко 2, 73 пен.) Оболонь - Арсенал 1 : 1 (Баранец 60 - Аржанов 91) Таврия - Заря 0 : 0 Напомним, что вчера сыграли Ильичевец и Шахтер 1 : 3 (Будковский 57 – Срна 19, Адриано 53, Коста 94) Завтра тур завершится поединками Ворскла - ПФК Севастополь Волынь - Карпаты Металлист - Металлург З

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