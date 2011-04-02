Результаты матчей 23-го тура Чемпионата Украины по футболу

20:54, 02 апреля 2011
Спорт
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Днепр проиграл металлургам

Результаты матчей 23-го тура Чемпионата Украины по футболу

Динамо - Кривбасс 3 : 0 (Ярмоленко 18, Еременко 35, Гусев 83)

Металлург Д  - Днепр 3 : 2  (Иванко 14, Аделейе 75, Голайдо 84 – Назаренко 2, 73 пен.)

Оболонь - Арсенал  1 : 1 (Баранец 60 - Аржанов 91)

Таврия  - Заря 0 : 0

Напомним, что вчера сыграли Ильичевец и Шахтер 1 : 3 (Будковский 57 – Срна 19, Адриано 53, Коста 94)

Завтра тур завершится поединками

Ворскла - ПФК Севастополь

Волынь - Карпаты 

Металлист  - Металлург З

 

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