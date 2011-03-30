Офицер ВМС Украины стал чемпионом мира по тайскому боксу

Офицер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины старший лейтенант Павел ЖУРАВЛЕВ завоевал звание чемпиона мира по тайскому боксу.

На прошлой неделе в составе сборной Украины он принял участие в соревнованиях, которые прошли в Таиланде, сообщили УНИАН в Департаменте прессы и связей со средствами массовой информации Министерства обороны Украины.

Чемпионат мира по тайскому боксу стал частью Всемирного фестиваля тайского бокса, который на протяжении двух недель проходил в Бангкоке.

До соревнований П.ЖУРАВЛЕВ проходил воинскую службу в Севастополе в Академии ВМС им. Нахимова в должности инженера лаборатории радиотехнического вооружения факультета вооружения, а вернувшись с победой с чемпионата мира, принимает новую должность – начальника лаборатории.

В международном спорте он известен по прозвищу «Кайман». П.ЖУРАВЛЕВ неоднократно становился чемпионом Европы и мира по кикбоксингу и тайскому боксу, а нынешняя победа спортсмена, по его словам, десятая в его послужном списке.

В 2003 году П.ЖУРАВЛЕВ занял третье место на чемпионате мира по тайскому боксу, в 2004-м завоевал Кубок короля Таиланда. После этого длительное время принимал участие в соревнованиях по кикбоксингу.

В 2008-2010 годах он становился чемпионом мира по кикбоксингу среди профессионалов в супертяжелом весе по разным версиям. В настоящее время офицера тренирует заслуженный тренер Украины Александр ВИННИЧУК.