Владислав Третьяк: киевский ”Сокол” будет играть в российской хоккейной лиге

С этого года хоккейный клуб "Сокол-Киев" будет играть в высшей лиге российского хоккея.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил президент Федерации хоккея Российской Федерации Владислав ТРЕТЬЯК.

“С этого года команда киевский “Сокол” будет участвовать в высшей лиге в российском хоккее», - сказал В.ТРЕТЬЯК.

Он отметил, что планируется на следующей неделе подписать соответствующий договор между федерациями хоккея двух стран.

При этом В.ТРЕТЬЯК выразил уверенность, что это благоприятно повлияет на развитее дружеских отношений двух стран, а украинскому хоккею позволит стать на ступень выше в мировом хоккее, поскольку российский хоккей сейчас «на подъеме».

В.ТРЕТЯК также сообщил, что достигнуты договоренности относительно участия детских, юношеских и молодежных команд в совместных соревнованиях.

В свою очередь, президент Федерации хоккея Украины Анатолий БРЕЗВИН отметил, что участие киевского «Сокола» в российском чемпионате поможет украинскому хоккею выйти из кризисной ситуации.

Он подчеркнул, что российские хоккейные клубы - наиболее подготовленные по сравнению с другими клубами стран постоветского пространства.

«Было принято такое решение с целью сохранения базовой команды для национальной сборной Украины», - отметил А.БРЕЗВИН.

По его словам, также есть договоренность относительно подготовки тренерских кадров, методической подготовки.

Президент Федерации хоккея Украины выразил уверенность, что помощь российских коллег будет способствовать развитию украинского хоккея.