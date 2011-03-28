Шевченко не сыграет с Италией по семейным обстоятельствам

Капитан сборной Украины Андрей Шевченко в силу семейных обстоятельств, вероятно, не сыграет в товарищеском матче против сборной Италии, который состоится 29 марта. Об этом сообщает ТСН.

Форвард попросил Юрия Калитвинцева отпустить его к семье, которая сейчас находится в Лондоне.

"Мы не могли не пойти навстречу Андрею, - сказал Калитвинцев. - Теперь он в Лондоне. Шансы на то, что сможет вернуться своевременно, не очень большие. Мы держим связь. Будем ждать Шевченко до последнего, но, конечно, семейные обстоятельства - прежде всего. Окончательный ответ будет во вторник".

Напомним, что товарищеский матч Украина - Италия состоится на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского и начнется в 21:45.