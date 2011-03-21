Результаты 22-го тура Чемпионата Украины по футболу

07:52, 21 марта 2011
Спорт
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Шахтер сделал крупный счет

Сегодняшними играми завершился 22-й тур Чемпионата Украины по футболу

Металлург З - Таврия 2:2 (Лима 39, Писоцкий 53 - Каблаш 90, Идахор 90+4)

Днепр - Динамо 1:0 (Стринич 51)

Шахтер - Волынь 4:0 (Жадсон 43 пен., Мхитарян 69, Тейшейра 71, Морено 86) 

Арсенал - Ильичевец 3:1 (Шацких 43, Мазилу 65, 68 - Невмывака 5)

 

Напомним, что ранее сыграли

Заря - Оболонь 1:0 (Фомин 71)

Севастополь - Карпаты 3:1 (Жабокрицкий 11, Скоба 58, Ференчак 88 - Кочиш 45)

Кривбасс - Металлист 0:0

Ворскла - Металлург Д 1:1 (Янузи 50 - Аделейе 85)

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Игры 23-го тура состоятся

1 апреля

Ильичевец (22) - Шахтер (58)

2 апреля

Таврия (28) - Заря (26)

Оболонь (26) - Арсенал (30)

Металлург Д (26) - Днепр (40)

Динамо (46) - Кривбасс (20)

3 апреля

Ворскла (25) - Севастополь (17)

Волынь (29) - Карпаты (36)

Металлист (41) - Металлург З (11)

 

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