Результаты 22-го тура Чемпионата Украины по футболу

Шахтер сделал крупный счет

Сегодняшними играми завершился 22-й тур Чемпионата Украины по футболу Металлург З - Таврия 2:2 (Лима 39, Писоцкий 53 - Каблаш 90, Идахор 90+4) Днепр - Динамо 1:0 (Стринич 51) Шахтер - Волынь 4:0 (Жадсон 43 пен., Мхитарян 69, Тейшейра 71, Морено 86) Арсенал - Ильичевец 3:1 (Шацких 43, Мазилу 65, 68 - Невмывака 5) Напомним, что ранее сыграли Заря - Оболонь 1:0 (Фомин 71) Севастополь - Карпаты 3:1 (Жабокрицкий 11, Скоба 58, Ференчак 88 - Кочиш 45) Кривбасс - Металлист 0:0 Ворскла - Металлург Д 1:1 (Янузи 50 - Аделейе 85) *** Игры 23-го тура состоятся 1 апреля Ильичевец (22) - Шахтер (58) 2 апреля Таврия (28) - Заря (26) Оболонь (26) - Арсенал (30) Металлург Д (26) - Днепр (40) Динамо (46) - Кривбасс (20) 3 апреля Ворскла (25) - Севастополь (17) Волынь (29) - Карпаты (36) Металлист (41) - Металлург З (11)

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