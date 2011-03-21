Результаты 22-го тура Чемпионата Украины по футболу
Шахтер сделал крупный счет
Сегодняшними играми завершился 22-й тур Чемпионата Украины по футболу
Металлург З - Таврия 2:2 (Лима 39, Писоцкий 53 - Каблаш 90, Идахор 90+4)
Днепр - Динамо 1:0 (Стринич 51)
Шахтер - Волынь 4:0 (Жадсон 43 пен., Мхитарян 69, Тейшейра 71, Морено 86)
Арсенал - Ильичевец 3:1 (Шацких 43, Мазилу 65, 68 - Невмывака 5)
Напомним, что ранее сыграли
Заря - Оболонь 1:0 (Фомин 71)
Севастополь - Карпаты 3:1 (Жабокрицкий 11, Скоба 58, Ференчак 88 - Кочиш 45)
Кривбасс - Металлист 0:0
Ворскла - Металлург Д 1:1 (Янузи 50 - Аделейе 85)
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Игры 23-го тура состоятся
1 апреля
Ильичевец (22) - Шахтер (58)
2 апреля
Таврия (28) - Заря (26)
Оболонь (26) - Арсенал (30)
Металлург Д (26) - Днепр (40)
Динамо (46) - Кривбасс (20)
3 апреля
Ворскла (25) - Севастополь (17)
Волынь (29) - Карпаты (36)
Металлист (41) - Металлург З (11)