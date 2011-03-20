Виталий Кличко защитил пояс чемпиона мира по версии WBC

Обладатель чемпионского пояса WBC в супертяжелом весе украинский боксер Виталий Кличко защитил свой титул в поединке с кубинцем Одланьером Солисом, прошедшем в немецком Кельне.

Уже в первом раунде Солис получил травму колена и не смог продолжить поединок на вмещающей около 20 тысяч зрителей Lanxess-Arena. Перед остановкой боя Солис пошел в атаку, и Кличко нанес удар правой, после чего кубинец потерял равновесие. Кажется, Виталий был разочарован еще сильнее кубинца. Он сразу же начал что-то говорить ему, но Солис продолжать бой не мог.

Победа Кличко присуждена техническим нокаутом.