В Киеве открыт центр подготовки сборной по пляжному футболу

В Киеве открыт специализирован центр подготовки национальной сборной команды Украины по пляжному футболу.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, отметив, что в церемонии открытия этого специализированного центра принял участие председатель КГГА Александр ПОПОВ.

На новом стадионе сборная Украины будет готовиться к финалу Кубку мира ФИФА, который состоится 1-11 сентября этого года в Италии.

Новый манеж для тренировок расположен в Гидропарке на территории пляжа «Венеция».

Во время мероприятия также была презентована база и проект стадиона пляжного футбола «Венеция», который будет введен в эксплуатацию ко Дню Киева, в конце мая.

«Для столичной власти вопрос развития физической культуры и спорта - стратегический. Ведь он связан не только с имиджем Киева и Украины на спортивной арене мира, но и с состоянием здоровья киевлян. Потому мы с готовностью и удовольствием поддерживаем любую инициативу спортивной общественности и пытаемся всячески содействовать развитию сети спортивных заведений», - отметил А.ПОПОВ.

В рамках мероприятия также состоялась открытая тренировка национальной сборной команды Украины по пляжному футболу и награждение лучших спортсменов детско-юношеской лиги пляжного футбола Киева, проинформировали в КГГА.