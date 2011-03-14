Результаты 21-го тура Чемпионата Украины по футболу

Шахтер не отдавал очков с сентября

Сегодняшними матчами завершился 21-й тур Чемпионата Украины по футболу Ильичевец - Заря 2:2 (Пуканыч 41, 75 - Белый 30, Полянский 78) Карпаты - Шахтер 1:0 (Кочиш 58) Металлист - Днепр 2:2 (Клейтон 73, 81 - Коноплянка 44, 71) Динамо - Ворскла 2:0 (Кравец 58, Ярмоленко 60) Напомним, что ранее сыграли Металлург Д - Севастополь 1:0 (Годин 4) Таврия - Кривбасс 2:1 (Шиндер 21, 24 - Иващенко 71 пен.) Волынь - Арсенал 0:0 Оболонь - Металлург З 1:0 (Баранец 72) *** Игры 22-го тура состоятся 18 марта Ворскла (24) - Металлург Д (25) 19 марта Заря (23) - Оболонь (26) Севастополь (14) - Карпаты (36) Кривбасс (19) - Металлист (40) 20 марта Металлург З (10) - Таврия (27) Днепр (37) - Динамо (46) Шахтер (55) - Волынь (29) Арсенал (27) - Ильичевец (22)

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