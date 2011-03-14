Результаты 21-го тура Чемпионата Украины по футболу
Шахтер не отдавал очков с сентября
Сегодняшними матчами завершился 21-й тур Чемпионата Украины по футболу
Ильичевец - Заря 2:2 (Пуканыч 41, 75 - Белый 30, Полянский 78)
Карпаты - Шахтер 1:0 (Кочиш 58)
Металлист - Днепр 2:2 (Клейтон 73, 81 - Коноплянка 44, 71)
Динамо - Ворскла 2:0 (Кравец 58, Ярмоленко 60)
Напомним, что ранее сыграли
Металлург Д - Севастополь 1:0 (Годин 4)
Таврия - Кривбасс 2:1 (Шиндер 21, 24 - Иващенко 71 пен.)
Волынь - Арсенал 0:0
Оболонь - Металлург З 1:0 (Баранец 72)
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Игры 22-го тура состоятся
18 марта
Ворскла (24) - Металлург Д (25)
19 мартаЗаря (23) - Оболонь (26)
Севастополь (14) - Карпаты (36)
Кривбасс (19) - Металлист (40)
20 марта
Металлург З (10) - Таврия (27)
Днепр (37) - Динамо (46)
Шахтер (55) - Волынь (29)
Арсенал (27) - Ильичевец (22)