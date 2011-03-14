Результаты 21-го тура Чемпионата Украины по футболу

07:45, 14 марта 2011
Спорт
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Шахтер не отдавал очков с сентября

Сегодняшними матчами завершился 21-й тур Чемпионата Украины по футболу

Ильичевец - Заря 2:2 (Пуканыч 41, 75 - Белый 30, Полянский 78)

Карпаты - Шахтер 1:0 (Кочиш 58)

Металлист - Днепр 2:2 (Клейтон 73, 81 - Коноплянка 44, 71)

Динамо - Ворскла 2:0 (Кравец 58, Ярмоленко 60)

Напомним, что ранее сыграли

Металлург Д - Севастополь 1:0 (Годин 4)

Таврия - Кривбасс 2:1 (Шиндер 21, 24 - Иващенко 71 пен.)

Волынь - Арсенал 0:0

Оболонь - Металлург З 1:0 (Баранец 72)

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Игры 22-го тура состоятся

18 марта

Ворскла (24) - Металлург Д (25)

19 марта

Заря (23) - Оболонь (26)

Севастополь (14) - Карпаты (36)

Кривбасс (19) - Металлист (40)

20 марта

Металлург З (10) - Таврия (27)

Днепр (37) - Динамо (46)

Шахтер (55) - Волынь (29)

Арсенал (27) - Ильичевец (22)

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