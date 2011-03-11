Семин: победа тяжелая, но достойная

В игре с "Манчестер Сити" киевское "Динамо" сыграло в хороший футбол.

Об этом после поединка заявил наставник украинцев Юрий Семин, пишет dynamomania.com.

"Мы очень рады этой победе. Она тяжелая, но достойная. Мы играли в хороший футбол. Он был агрессивным. Мы делали все то, о чем договаривались. Главное, что мы показали хорошую игру", - сказал он.

На вопрос, оправдало ли себя появление Хачериди, тренер ответил: "Если выиграли, оправдалось все!"

"Мы много атаковали и нанесли много ударов. Акцента на оборону не было", - объяснил Семин.

Также наставник поблагодарил болельщиков, которые создали особенную атмосферу.

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