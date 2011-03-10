Динамо - Манчестер Сити: на кого ставят букмекеры

Киевское "Динамо" является фаворитом первого матча 1/8 финала Лиги Европы-2010/2011 против английского "Манчестер Сити" по версии авторитетной букмекерской конторы "William Hill".

На победу украинской команды ставки принимаются как 2,60 к 1 (чем меньше коэффициент, тем больше вероятность события), а победа англичан оценивается коэффициентом 2,75 к 1. Ничейный результат - 3,20 к 1. Самый вероятный исход поединка, по мнению букмекеров, ничья 1:1 или минимальная победа "Динамо".

Напомним, матч "Динамо" - "Манчестер Сити" состоится сегодня в Киеве в 22:05, прямая трансляция на "ICTV" и "Спорт 1".

Лига