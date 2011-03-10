Динамо впервые встретится с Манчестер Сити в еврокубковом матче

Киевское "Динамо" принимает "Манчестер Сити" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Команды встречаются впервые в турнирах под эгидой УЕФА.

Для англичан это первый матч против украинских команд, в то же время киевляне часто играли против клубов из Англии, отмечает ТСН.

В 18 поединках с представителями Англии "Динамо" одержало три победы, пять раз сыграло вничью и 10 матчей проиграло (дома киевляне выиграли трижды, четыре раза удовлетворились мировой и дважды выбрасывали белый флаг). Динамовцам еще не приходилось праздновать победу в Англии. Они проиграли два последних матча в Манчестере, уступив "Манчестер Юнайтед".

Лига Европы. 1/8 финала

Первый матч

ДИНАМО (Киев, Украина) - МАНЧЕСТЕР СИТИ (Англия)

22:05. Киев. Стадион Динамо имени Валерия Лобановского

Главный арбитр: Флориан Мейер (Германия)

История противостояния

• Беспроигрышная серия динамовцев в еврокубках составляет шесть матчей. Раз они капитулировали на поле "Шерифа" (0:2) во втором туре группового этапа Лиги Европы. Киевляне не проигрывали в шести домашних еврокубковых поединках, когда 9 декабря 2009 года уступили "Барселоне" (1:2) на групповом этапе Лиги чемпионов. Более того, в трех еврокубковых встречах на стадионе имени Валерия Лобановского динамовцы оставляли свои ворота неприкосновенными.

• "Сити" не знает горечи поражения в четырех международных матчах, однако его безвыигрышная серия в еврокубках на выезде насчитывает три поединка: манкунианцы сперва на групповой стадии уступили на поле "Леха" и сыграли вничью в гостях у "Ювентуса", а затем - в первом выездном матче 1/16 финала - разошлись миром с "Арисом".

Цифры и факты

• Это единственное противостояние 1/8 финала Лиги Европы, где сошлись команды, которые никогда не играли в финале Кубка УЕФА.

• В промежутке между началом группового этапа Лиги Европы и 1/8 финала динамовский хавбек Роман Еременко записал на свой счет шесть голевых передач. Более результативных пасов, чем он, в этом розыгрыше не сделал никто.

• Форвард "Динамо" Артем Милевский заработал 38 фолов после старта группового этапа Лиги Европы, что на 15 больше, чем у ближайшего "конкурента".

• Предыдущие шесть матчей против английских соперников для Семина были не слишком удачными. Он во главе московского "Локомотива" проиграл дома и на выезде "Лидсу", после чего потерпел поражение и сыграл вничью с "Арсеналом". Во времена своего первого пришествия в "Динамо" он уступил в гостях тому же "Арсеналу" и разошелся с ним миром в родных стенах.

• Наставник английского клуба Роберто Манчини дважды встречался с "Динамо" как игрок "Лацио" на групповой стадии Лиги чемпионив-1999/2000. Команда итальянца отпраздновала победу в Риме (2:1) и в Киеве (1:0).