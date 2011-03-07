Состоялся детский турнир по боксу, посвященный памяти Шухевича

В Луцке состоялся Первый детский турнир по боксу, посвященный памяти главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича.

Как передает корреспондент УНИАН, соревнования проходили среди юношей 1997-2000 годов рождения.

Турнир стал возможным при поддержке Волынской областной организации ВО «Свобода», Волынской областной федерации любительского кикбоксинга – версия «IAKSA» и детско-юношеского клуба Луцка «Золотая перчатка».

Его проведение благословил священник прихода Равноапостольной Княгини Ольги УПЦ КП отец АЛЕКСАНДР. Юных боксеров поздравили председатель Братства воинов ОУН-УПА Волынского края имени полковника Клима Савура Василий КУШНИР, глава технической комиссии Федерации бокса Украины Геннадий ВАЙНЕР и другие. Во время открытия турнира прозвучали патриотические песни в исполнении представителей организации "Пласт".

За призы турнира состязались 84 боксера из Волынской и Ровенской областей.

"Недаром наш турнир посвящен Герою Украины Роману Шухевичу. Ведь его жизненный путь является примером для подражания многим поколениям молодых украинцев. Он был спортсменом, идеологом и вдохновителем борьбы”, - отметил в поздравительном слове председатель Луцкой городской организации ВО «Свобода» Святослав БОРУЦКИЙ.