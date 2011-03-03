Алиев вернулся в Динамо

Александр Алиев вернулся в киевское «Динамо». Как собщает официальный сайт клуба, в результате длительных переговоров между ФК «Динамо» (Киев) и ФК «Локомотив» (Москва) по поводу перехода в украинский клуб Александра Алиева, стороны пришли к компромиссному решению. 2-го марта полузащитник подписал с ФК «Динамо» трехлетний контракт. В этот же день Алиев под №8 был заявлен за «Динамо» для участия в весенней части чемпионата и Кубка Украины.