Результаты матчей Лиги Европы
21:47, 24 февраля 2011Спорт
1744
Металлист... не проходит в 1/8
Завершились первые из ответных матчи 1/16 Лиги Европы
Зенит - Янг Бойз 3:1. Первый матч 1:2
Спартак - Базель 1:1 (3:2)
Ливерпуль - Спарта 1:0 (0:0)
Спортинг - Глазго Рейнджерс 2:2 (1:1)
Байер - Металлист 2:0 (4:0)
ПСВ - Лилль 3:1 (2:2)
Напомним, что раньше сыграли
ЦСКА - ПАОК 1:1 (1:0)
Порту - Севилья 0:1 (2:1)
***
В эти минуты начинаются встречи:
Брага - Лех (0:1)
Аякс - Андерлехт (3:0)
ПСЖ - БАТЭ (2:2)
Вильярреал - Наполи (0:0)
Штутгарт - Бенфика (1:2)
Твенте - Рубин (2:0)
Манчестер Сити - (0:0)
Динамо - Бешикташ (4:1)
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter