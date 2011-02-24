Результаты матчей Лиги Европы

21:47, 24 февраля 2011
Спорт
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Металлист... не проходит в 1/8

Завершились первые из ответных матчи 1/16 Лиги Европы

Зенит - Янг Бойз 3:1. Первый матч 1:2

Спартак - Базель 1:1 (3:2)

Ливерпуль - Спарта 1:0 (0:0)

Спортинг - Глазго Рейнджерс 2:2 (1:1)

Байер - Металлист 2:0 (4:0)

ПСВ - Лилль 3:1 (2:2)

Напомним, что раньше сыграли

ЦСКА - ПАОК 1:1 (1:0)

Порту - Севилья 0:1 (2:1)

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В эти минуты начинаются встречи:

Брага - Лех (0:1)

Аякс - Андерлехт (3:0)

ПСЖ - БАТЭ (2:2)

Вильярреал - Наполи (0:0)

Штутгарт - Бенфика (1:2)

Твенте - Рубин (2:0)

Манчестер Сити - (0:0)

Динамо - Бешикташ (4:1)

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