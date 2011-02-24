Результаты матчей Лиги Европы

Металлист... не проходит в 1/8

Завершились первые из ответных матчи 1/16 Лиги Европы Зенит - Янг Бойз 3:1. Первый матч 1:2 Спартак - Базель 1:1 (3:2) Ливерпуль - Спарта 1:0 (0:0) Спортинг - Глазго Рейнджерс 2:2 (1:1) Байер - Металлист 2:0 (4:0) ПСВ - Лилль 3:1 (2:2) Напомним, что раньше сыграли ЦСКА - ПАОК 1:1 (1:0) Порту - Севилья 0:1 (2:1) *** В эти минуты начинаются встречи: Брага - Лех (0:1) Аякс - Андерлехт (3:0) ПСЖ - БАТЭ (2:2) Вильярреал - Наполи (0:0) Штутгарт - Бенфика (1:2) Твенте - Рубин (2:0) Манчестер Сити - (0:0) Динамо - Бешикташ (4:1)

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