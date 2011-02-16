Шахтер выиграл у Ромы
23:34, 16 февраля 2011Спорт
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Результаты матчей Лиги Чемпионов
Завершились сегодняшние матчи 1/8 Лиги Чемпионов УЕФА
Рома - Шахтер 2:3 (Перротта 28, Менез 61 - Жадсон 29, Коста 35, Адриано 41)
Арсенал - Барселона 2:1 (ван Перси 78, Аршавин 83 - Вилья 26)
Ответные матчи пройдут 8 марта
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Напомним, что вчера сыграли...
Валенсия - Шальке-04 1:1 (Сольдадо 17 - Рауль 64)
Милан - Тоттенхэм 0:1 (Крауч 80)
... а в следующих матчах 1/8 сыграют
22 февраля Копенгаген - Челси, Лион - Реал (Мадрид)
23 февраля Марсель - МЮ, Интер - Бавария
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