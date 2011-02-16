Шахтер выиграл у Ромы

23:34, 16 февраля 2011
Спорт
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Результаты матчей Лиги Чемпионов

Завершились сегодняшние матчи 1/8 Лиги Чемпионов УЕФА

Рома - Шахтер 2:3 (Перротта 28, Менез 61 - Жадсон 29, Коста 35, Адриано 41)

Арсенал - Барселона 2:1 (ван Перси 78, Аршавин 83 - Вилья 26)

Ответные матчи пройдут 8 марта

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Напомним, что вчера сыграли...

Валенсия - Шальке-04 1:1 (Сольдадо 17 - Рауль 64)

Милан - Тоттенхэм 0:1 (Крауч 80)

... а в следующих матчах 1/8 сыграют

22 февраля Копенгаген - Челси, Лион - Реал (Мадрид)

23 февраля Марсель - МЮ, Интер - Бавария

 

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