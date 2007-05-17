Главный тренер ”Металлурга” голландец Адриансе подал в отставку

Главный тренер футбольного клуба "Металлург" (Донецк) голландец Ко АДРИАНСЕ подал в отставку.

Как сообщил руководитель пресс-службы ФК "Металлург" Алексей КЛЫКОВ, сегодня утром перед началом тренировки К.АДРИАНСЕ объявил футболистам, что прекращает свою работу в команде. Вместе с К.АДРИАНСЕ команду покидают его помощники Ян-Олде РИКЕРИНК и Крис КРОНХОРСТ.

По поводу своей отставки К.АДРИАНСЕ заявил, что "очень сожалеет, что необходимо прекратить сотрудничество с донецкой командой". Он объяснил, что уходит из клуба за четыре тура до окончания сезона намеренно – чтобы дать возможность новому тренеру "более детально ознакомиться с игроками и их возможностями".

"Я и мои помощники профессионально выполняли свою работу, многое изменили, но результата не было. Я же тренер, который привык постоянно выигрывать, но в этот раз у меня не было достаточно времени, чтобы создать настоящую команду-машину", - сказал К.АДРИАНСЕ.

Он поблагодарил руководство клуба и команду за доверие к нему и совместную работу и отметил, что получил в Донецке "большой профессиональный опыт".

"Украинский чемпионат - турнир высокого уровня, и он дал мне немало пищи для размышления", - заключил К.АДРИАНСЕ.