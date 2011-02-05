Результаты матчей 26-го тура английской Премьер-лиги

Первое поражение МЮ в сезоне

Завершились сегодняшние матчи 26-го тура английской премьер-лиги Сток Сити - Сандерленд - 3:2 (Карью 32, Хут 82, 90 – Ричардсон 2, Гьян 47) Астон Вилла - Фулхем - 2:2 (Пайнтсил 13 авт., Уокер 72 – Джонсон 51, Демпси 78) Эвертон - Блэкпул - 5:3 (Саа 19, 47, 76, 84, Бэкфорд 79 – Баптист 37, Панчен 61, Адам 64) Манчестер Сити - Вест Бромвич - 3:0 (Тевес 17, 21, 38 пен.) Ньюкасл - Арсенал - 4:4 (Бартон 68 пен., 83 пен., Бест 74, Тиоте 87 – Уолкот 1, Джуру 3, ван Перси 10, 26) Тоттенхем - Болтон - 2:1 (Ваарт 6 пен., Кранчар 90 – Старридж 55) Уиган - Блэкберн - 4:3 (Маккарти 34, 56, Подальега 49, Уотсон 65 – Робертс 23, Самба 57, Данн 80 пен.) Вулверхемптон - МЮ - 2:1 (Элокоби 10, Дойл 39 – Нани 3) Завтра тур завершат Вест Хэм (24) - Бирмингем (24) Челси (44) - Ливерпуль (35)

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