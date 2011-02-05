Сборную Украины возглавит Блохин?

Олег Блохин на следующем Исполкоме ФФУ будет утвержден главным тренером сборной Украины.

Об этом сообщает газета "Сегодня" со ссылкой на собственный источник среди руководства футбола Украины.

Это решение станет следствием компромисса между руководством ФФУ и оппонентами Григория Суркиса.

Чемпион напоминает, Блохин уже возглавлял сборную Украину с 2003 по 2007 год, и вывел ее в 1/4 финала мирового первенства 2006 года.