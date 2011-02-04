УЕФА проверит законность перехода Торреса в Челси

Чиновники УЕФА приступили к проверке соблюдения законов финансового «фэйр-плей» в покупке Фернандо Торреса клубом «Челси» у «Ливерпуля».

Дело в том, что, согласно новым правилам, клуб может иметь дефицит бюджета не более 45 миллионов евро за три сезона, в то время как сумма трансфера испанца превысила 57 миллионов евро.

- В настоящее время УЕФА проверяет, все ли условия соблюдены в этой сделке, - рассказали Life Sports в пресс-офисе УЕФА. - Правила нововведений фэйр-плей полностью вступят в силу лишь с лета 2011 года. Но необходимо проверить все до мельчайших формальностей по сделке с Торресом в любом случае.

Нарушения фэйр-плей в УЕФА отслеживает специальный дисциплинарный комитет, который, в принципе, проверяет все крупные сделки. По его решению провинившийся клуб может быть оштрафован, лишен очков или вовсе не допущен к соревнованиям под эгидой УЕФА.

Новые финансовые правила призваны сбалансировать бюджеты клубов и предотвратить превышение расходов клуба над доходами.

Таким образом, «Челси» сможет покупать игроков лишь на деньги, заработанные клубом, но «Челси» уже превысил трехлетний лимит одним махом.

В ночь с 31 января на 1 февраля 26-летний форвард сборной Испании и английского «Ливерпуля» Фернандо Торрес подписал контракт с командой Романа Абрамовича на пять с половиной лет.

Сумма сделки оказалась рекордной в истории английского футбола - 57 миллионов евро.

До последнего момента не было известно, состоится ли продажа игрока. Торрес, как обычно, прибыл на тренировку «Ливерпуля», где уже его поджидали сотни болельщиков, верящих, что Фернандо не примет предложение «Челси».

Чтобы избежать контактов с фанатами, футболист вынужден был покинуть базу «Ливерпуля» и вылететь в Лондон на вертолете. Но это только вызвало гнев болельщиков, которые принялись жечь футболки с именем футболиста на улицах города.