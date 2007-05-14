Платини изменит церемонию награждения победителей Кубка УЕФА и Лиги чемпионов

В эту среду в Глазго состоится финал Кубка УЕФА, а 23 мая в Афинах будет сыгран финал Лиги чемпионов УЕФА. Церемонии награждения в обоих случаях будут отличаться от привычного варианта, но пройдут в духе традиций европейского футбола, сообщает официальный сайт УЕФА.

Президент УЕФА Мишель Платини объясняет, почему после обоих финалов команде-победительнице придется подняться по ступенькам на трибуны, чтобы получить награду.

"Я пожелал, чтобы 16 мая в Глазго и неделей позже в Афинах была возрождена славная традиция европейского клубного футбола. Эта традиция вернется и в финале Евро-2008 в следующем году в Вене.

Победители будут подниматься за наградой по ступеням сквозь ряды болельщиков, поклонников футбола, преданных игре. Футбол возвращается на законное место. Его герои снова будут рядом со зрителями. Триумфаторы будут объединены с болельщиками напрямую, а не через телевидение. После победы, наград и эмоций...

Память тех, кто любит футбол, полна ярких картин, ставших с годами легендарными. К примеру, они помнят Бобби Мура в красной футболке с тремя свирепыми львами, сжимающего маленькую золотую статуэтку на главной трибуне "Уэмбли" в 1996. Они помнят восторг окруженного зрителями итальянца Дино Дзоффа на "Сантьяго Бернабеу" в 1982. Болельщики со стажем не забыли вечер на парижском "Парк-де-Пренс" в 1956, когда Мигель Муньос в белой форме мадридского "Реала" поднял над головой первый Кубок чемпионов - трофей, прозванный "кубком с большими ушами", трофей, которому было уготовано феноменальное будущее. А более молодые поклонники футбола, конечно, помнят, как в 1998 году француз Дидье Дешам взобрался на ограждение главной трибуны и, рискуя упасть, продемонстрировал кубок радостным болельщикам.

Футбол всегда давал людям возможность проявить себя вне зависимости от статуса или культурной принадлежности. Футболисты - заодно с болельщиками на трибунах, у них те же корни. К ним они и вернутся, когда будут подниматься за наградой и слышать, как их приветствуют зрители вокруг. Именно для этого мы и изменили процедуру - чтобы вернуть футбол тем, кто его любит", - сказал Платини.