Днепр покупает игрока сборной Хорватии за 4 миллиона евро

Вечером 26 января в расположение днепропетровского "Днепра" прибыл очередной новичок - это защитник сплитского "Хайдука" и сборной Хорватии Иван Стринич.

В четверг Иван пройдет всестороннее медицинское обследование, после которого с ним будет заключен официальный контракт.

Хорватский портал Vecernij.hr сообщает, что защитник сборной Хорватии будет стоить "Днепру" 4 миллиона евро.

Иван Стринич. Родился 1 января 1987 года. Рост - 186 см; Вес - 77 кг Амплуа - левый защитник.

Карьера: 2007—2008 "Хрватски Драговоляц" - 22 игра (1 гол); 2008—2011 "Хайдук" (Сплит) - 51 игра (4 гола).

За сборную Хорватии дебютировал в 2010 году. Сыграл 3 матча.

Как отмечает ТСН, Стринич станет четвертым новичком "Днепра" в зимнее межсезонье. Раньше новичками "Днепра" стали бразильцы Матеус и Жулиано и защитник из Ганы Самуель Инкум.

