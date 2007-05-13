Болид победителя Гран-при Испании загорелся на пит-стопе (фото)

17:09, 13 мая 2007
Спорт
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Масса опередил двух пилотов McLaren

В Барселоне на автодроме "Каталунья-Монтмело" состоялся четвертый этап чемпионата мира по "Формуле-1" – Гран-при Испании. Победителем гонки стал бразилец Фелипе Масса из команды Ferrari, который опередил двух пилотов McLaren, британца Льюиса Гамильтона и испанца Фернандо Алонсо. Кими Райкконен из Ferrari не финишировал.

Лента.ру

 

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