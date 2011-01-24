Сёмин назначил нового капитана Динамо

Капитаном киевского "Динамо" в первом контрольном матче на сборе в Израиле назначен вратарь Александр Шовковский.

Об этом в интервью "Сегодня" рассказал главный тренер "Динамо" Юрий Семин.

"Выбирать капитана непросто, ребят достойных много. На сегодняшний день я назначил Шовковского, руководствуясь тем, что он дольше всех в команде, больше всех матчей сыграл за "Динамо". Дальше посмотрим", - сказал Семин.

В прошлом году функции капитана выполнял Андрей Шевченко.

Чемпіон