Сёмин назначил нового капитана Динамо
11:11, 24 января 2011Спорт
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Тренер сознался: выбирать непросто
Капитаном киевского "Динамо" в первом контрольном матче на сборе в Израиле назначен вратарь Александр Шовковский.
Об этом в интервью "Сегодня" рассказал главный тренер "Динамо" Юрий Семин.
"Выбирать капитана непросто, ребят достойных много. На сегодняшний день я назначил Шовковского, руководствуясь тем, что он дольше всех в команде, больше всех матчей сыграл за "Динамо". Дальше посмотрим", - сказал Семин.
В прошлом году функции капитана выполнял Андрей Шевченко.
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