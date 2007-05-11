Чемпионат Англии выходит на финишную прямую
Состоялся заключительный матч 37 тура
|Робби Кин. Фото АР/Yahoo!
Футболисты «Роверс» удачнее провели первую половину матча и на 32-й минуте сумели выйти вперед - подачу Мортена Гамста Педерсена в гол преобразовал Бенни Маккарти. Во втором тайме гости могли удвоить свое преимущество, но Кристофер Самба пробил в перекладину. На 67-й минуте Джермейн Дэфо сумел сравнять счет. Забив гол «шпоры» мгновенно преобразились и выдали неплохую концовку. Робби Кин вполне мог принести лондонскому клубу победу уже в компенсированное время, но пробил в перекладину.
Таким образом, «Тоттенхэм» практически гарантировал себе место в Кубке УЕФА на следующий сезон, в то время как «Блэкберн» скорее всего будет пробиваться в Европу через Кубок Интертото.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
Перенесенный матч
Тоттенхэм - Блэкберн - 1:1 (0:1).
Голы: Дэфо, 67 - Маккарти, 32
Тоттенхэм: Робинсон, Шимбонда, Доусон, Кинг, Гарднер, Леннон, Зокора, Тайнио, Мальбранк (Гали, 29, Кин, 60), Бербатов, Дефо
Блэкберн: Фридель, Эмертон, Нельсен, Самба, Уорнок, Педерсен, Мокена (Дербишир, 76), Тугай (Галлахер, 90), Бентли, Робертс, Маккарти.