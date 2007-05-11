Чемпионат Англии выходит на финишную прямую

В четверг состоялся заключительный матч 37-го, предпоследнего тура чемпионата Англии по футболу. В рамках перенесенного поединка «Тоттенхэм» принимал «Блэкберн». Матч завершился вничью.

Футболисты «Роверс» удачнее провели первую половину матча и на 32-й минуте сумели выйти вперед - подачу Мортена Гамста Педерсена в гол преобразовал Бенни Маккарти. Во втором тайме гости могли удвоить свое преимущество, но Кристофер Самба пробил в перекладину. На 67-й минуте Джермейн Дэфо сумел сравнять счет. Забив гол «шпоры» мгновенно преобразились и выдали неплохую концовку. Робби Кин вполне мог принести лондонскому клубу победу уже в компенсированное время, но пробил в перекладину.

Таким образом, «Тоттенхэм» практически гарантировал себе место в Кубке УЕФА на следующий сезон, в то время как «Блэкберн» скорее всего будет пробиваться в Европу через Кубок Интертото.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

Перенесенный матч

Тоттенхэм - Блэкберн - 1:1 (0:1).

Голы: Дэфо, 67 - Маккарти, 32

Тоттенхэм: Робинсон, Шимбонда, Доусон, Кинг, Гарднер, Леннон, Зокора, Тайнио, Мальбранк (Гали, 29, Кин, 60), Бербатов, Дефо

Блэкберн: Фридель, Эмертон, Нельсен, Самба, Уорнок, Педерсен, Мокена (Дербишир, 76), Тугай (Галлахер, 90), Бентли, Робертс, Маккарти.

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