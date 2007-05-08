Марадона выписан из психиатрической лечебницы

Легенда аргентинского футбола Диего Марадона в понедельник выписан из психиатрической лечебницы в Буэнос-Айресе.

Как сообщил агентству Reuters личный врач футболиста Альфредо Каэ, его пациент будет лечиться от последствий алкоголизма дома, а также трижды в неделю приезжать в клинику для дополнительных обследований. Врачи контролируют ход болезни Марадоны, сообщил Каэ, отметив, что его пациенту "становится все лучше и лучше".

После внезапной госпитализации в конце марта Марадона прошел курс лечения от гепатита, который развился у него на почве чрезмерного употребления еды, алкоголя и обильного курения. Однако после выписки из больницы он вновь почувствовал себя плохо и опять был госпитализирован, а позже переведен для лечения в психиатрическую клинику.

Лента.ру