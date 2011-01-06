Результаты 22-го тура английской Премьер-лиги

00:01, 06 января 2011
Спорт
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Челси похоронил себя полностью

Сегодняшними матчами завершился 22-й тур английской Премьер-лиги

Арсенал - Манчестер Сити 0:0

Вулверхэмптон - Челси 1:0 (Босингва 5 автогол)

Ньюкасл - Вест Хэм 5:0 (Бест 18, 38, 60, Нолан 44, Ловенкрандс 62)

Астон Вилла - Сандерленд 0:1 (Брембл 79)

Эвертон - Тоттенхэм 2:1 (Саа 3, Коулмен 74 - Ваарт 10)

Блэкберн - Ливерпуль 3:1 (Ольссон 31, Мварувари 37, 56 - Джеррард 80)

Болтон - Уиган 1:1 (Морено 53 - Стам 79)

Напомним, что вчера сыграли

МЮ - Сток Сити 2:1 (Эрнандес 26, Нани 61 - Уайтхед 50)

Фулхэм - Вест Бромвич 3:0 (Дэйвис 44, Демпси 55, Хангеланд 64)

Блэкпул - Бирмингем 1:2 (Кемпбелл 67 - Глеб 23, Данн 89)

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Следующие игры состоятся

12 января (пропущенный матч 19-го тура)

Блэкпул (25) - Ливерпуль (25)

15 января

Уиган (21) - Фулхэм (22)

Вест Хэм (20) - Арсенал (40)

Вест Бромвич (22) - Блэкпул (25 + игра 12.01)

Челси (35) - Блэкберн (28)

Сток Сити (27) - Болтон (30)

Манчестер Сити (42) - Вулверхэмптон (21)

16 января

Бирмингем (22) - Астон Вилла (21)

Ливерпуль (25 + игра 12.01) - Эвертон (25)

Тоттенхэм (36) - МЮ (44)

Сандерленд (33) - Ньюкасл (28)

 

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