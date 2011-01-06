Результаты 22-го тура английской Премьер-лиги
Челси похоронил себя полностью
Сегодняшними матчами завершился 22-й тур английской Премьер-лиги
Арсенал - Манчестер Сити 0:0
Вулверхэмптон - Челси 1:0 (Босингва 5 автогол)
Ньюкасл - Вест Хэм 5:0 (Бест 18, 38, 60, Нолан 44, Ловенкрандс 62)
Астон Вилла - Сандерленд 0:1 (Брембл 79)
Эвертон - Тоттенхэм 2:1 (Саа 3, Коулмен 74 - Ваарт 10)
Блэкберн - Ливерпуль 3:1 (Ольссон 31, Мварувари 37, 56 - Джеррард 80)
Болтон - Уиган 1:1 (Морено 53 - Стам 79)
Напомним, что вчера сыгралиМЮ - Сток Сити 2:1 (Эрнандес 26, Нани 61 - Уайтхед 50)
Фулхэм - Вест Бромвич 3:0 (Дэйвис 44, Демпси 55, Хангеланд 64)
Блэкпул - Бирмингем 1:2 (Кемпбелл 67 - Глеб 23, Данн 89)
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Следующие игры состоятся
12 января (пропущенный матч 19-го тура)
Блэкпул (25) - Ливерпуль (25)
15 январяУиган (21) - Фулхэм (22)
Вест Хэм (20) - Арсенал (40)
Вест Бромвич (22) - Блэкпул (25 + игра 12.01)
Челси (35) - Блэкберн (28)
Сток Сити (27) - Болтон (30)
Манчестер Сити (42) - Вулверхэмптон (21)
16 января
Бирмингем (22) - Астон Вилла (21)
Ливерпуль (25 + игра 12.01) - Эвертон (25)
Тоттенхэм (36) - МЮ (44)
Сандерленд (33) - Ньюкасл (28)