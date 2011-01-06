Результаты 22-го тура английской Премьер-лиги

Челси похоронил себя полностью

Сегодняшними матчами завершился 22-й тур английской Премьер-лиги Арсенал - Манчестер Сити 0:0 Вулверхэмптон - Челси 1:0 (Босингва 5 автогол) Ньюкасл - Вест Хэм 5:0 (Бест 18, 38, 60, Нолан 44, Ловенкрандс 62) Астон Вилла - Сандерленд 0:1 (Брембл 79) Эвертон - Тоттенхэм 2:1 (Саа 3, Коулмен 74 - Ваарт 10) Блэкберн - Ливерпуль 3:1 (Ольссон 31, Мварувари 37, 56 - Джеррард 80) Болтон - Уиган 1:1 (Морено 53 - Стам 79) Напомним, что вчера сыграли МЮ - Сток Сити 2:1 (Эрнандес 26, Нани 61 - Уайтхед 50) Фулхэм - Вест Бромвич 3:0 (Дэйвис 44, Демпси 55, Хангеланд 64) Блэкпул - Бирмингем 1:2 (Кемпбелл 67 - Глеб 23, Данн 89) *** Следующие игры состоятся 12 января (пропущенный матч 19-го тура) Блэкпул (25) - Ливерпуль (25) 15 января Уиган (21) - Фулхэм (22) Вест Хэм (20) - Арсенал (40) Вест Бромвич (22) - Блэкпул (25 + игра 12.01) Челси (35) - Блэкберн (28) Сток Сити (27) - Болтон (30) Манчестер Сити (42) - Вулверхэмптон (21) 16 января Бирмингем (22) - Астон Вилла (21) Ливерпуль (25 + игра 12.01) - Эвертон (25) Тоттенхэм (36) - МЮ (44) Сандерленд (33) - Ньюкасл (28)

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