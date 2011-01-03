Мирча Луческу занял 11-е место среди лучших тренеров мира
22:15, 03 января 2011Спорт
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Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших тренеров футбольных клубов за 2010 год.
Лучшим был признан главный тренер "Реала" Жозе Моуринью, выигравший в 2010 году вместе с итальянским "Интером" Лигу Чемпионов и чемпионат Италии.
Второе место досталось наставнику испанской "Барселоны" Хосепу Гвардиоле, а третьим стал голландский тренер мюнхенской "Баварии" Луи ван Гал.
Главный тренер "Шахтера" Мирча Луческу занял 11-е место.
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