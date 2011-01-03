Мирча Луческу занял 11-е место среди лучших тренеров мира

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших тренеров футбольных клубов за 2010 год.

Лучшим был признан главный тренер "Реала" Жозе Моуринью, выигравший в 2010 году вместе с итальянским "Интером" Лигу Чемпионов и чемпионат Италии.

Второе место досталось наставнику испанской "Барселоны" Хосепу Гвардиоле, а третьим стал голландский тренер мюнхенской "Баварии" Луи ван Гал.

Главный тренер "Шахтера" Мирча Луческу занял 11-е место.