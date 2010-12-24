Платини останется президентом УЕФА
00:22, 24 декабря 2010Спорт
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На март заявлен только один кандидат
Действующий президент УЕФА Мишель Платини оказался единственным кандидатом на пост главы организации, сообщает Би-би-си.
Он будет возглавлять ее еще в течение четырех лет.
В заявлении УЕФА говорится, что "был заявлен только один кандидат – нынешний президент УЕФА Мишель Платини".
Платини будет формально переизбран на конгрессе в Париже 22 марта 2011 года.
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