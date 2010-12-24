Платини останется президентом УЕФА

Действующий президент УЕФА Мишель Платини оказался единственным кандидатом на пост главы организации, сообщает Би-би-си.

Он будет возглавлять ее еще в течение четырех лет.

В заявлении УЕФА говорится, что "был заявлен только один кандидат – нынешний президент УЕФА Мишель Платини".

Платини будет формально переизбран на конгрессе в Париже 22 марта 2011 года.