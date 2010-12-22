Гусин официально возглавил "Динамо-2"

Бывший полузащитник сборной Украины Андрей Гусин возглавил вторую команду киевского "Динамо", сообщает официальный сайт клуба. Ожидается, что Гусин определится с кандидатурами своих помощников к 23 декабря, когда команда выйдет из отпуска.

Футболист расторг договор с "Анжи" (Махачкала), где работал помощником главного тренера. Гусин, завершивший карьеру игрока в 2008 году, работал ассистентом главного тренера в российских "Сатурне" и с марта - в "Анжи".

Вопрос о дальнейшей работе Геннадия Литовченко, до этого четыре года возглавлявшего «Динамо-2», будет решен в ближайшее время.