Президент «Локомотива»: ни одному клубу мира Милевский не понадобился

Президент московского "Локомотива" Ольга Смородская считает, что у форварда киевского "Динамо" Артема Милевского достаточно низкий уровень игры и он бы не подошел "железнодорожникам". Об этом она рассказала в интервью "Спорт-Экспрессу".

"А кроме Милевского, ни одного предложения по нападающим мы не имели. Приобретать же игроков в спешке, на флажке я была не готова. К тому же не верила, что киевлянин, проводивший неудачный сезон в "Динамо", у нас заиграет прекрасно.

Если бы Милевского купила, допустим, "Барселона", меня болельщики в центре поля закопали бы и сверху крестик поставили. Но ситуация совершенно другая. Ни одному клубу в мире - ни в России, ни на Украине, ни, скажем, в Молдавии - не понадобился Милевский, и президент киевского "Динамо" Игорь Суркис 1 сентября сказал: раз по футболисту нет никаких предложений, ему стоило бы задуматься о качестве своей игры.

Этот нападающий не усилил бы нашу команду, поэтому мы его и не приобрели. К тому же за него выставили запредельную цену".

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