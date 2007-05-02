Определились финалисты Лиги Чемпионов
23:35, 02 мая 2007Спорт
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Финал пройдет 23 мая в Афинах
|Мілан і Манчестер Юнайтед 3:0. Фото AFP
Кака на 11-й минуте, Зеедорф на 30-й и Джилардино на 78-й забили голы, причем все с линии штрафной в нижний правый от вратаря угол.
Теперь 23 мая итальянцев ждет финальная встреча с Ливерпулем. Финал разыгрывается в один матч на нейтральном поле - в Афинах.
Напомним, что вчера Ливерпуль в ответном матче отыграл у Челси поражение 0:1 в первой игре и после пенальти (4:1) вышел в финал.
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