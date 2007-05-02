Определились финалисты Лиги Чемпионов

Завершился ответный матч полуфинала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались Милан и Манчестер Юнайтед. После выигрыша 3:2 в первом матче некоторое преимущество было у МЮ, но Милан не только ликвидировал его, но и разгромил лидера английского первенства - 3:0.

Кака на 11-й минуте, Зеедорф на 30-й и Джилардино на 78-й забили голы, причем все с линии штрафной в нижний правый от вратаря угол.

Теперь 23 мая итальянцев ждет финальная встреча с Ливерпулем. Финал разыгрывается в один матч на нейтральном поле - в Афинах.

Напомним, что вчера Ливерпуль в ответном матче отыграл у Челси поражение 0:1 в первой игре и после пенальти (4:1) вышел в финал.