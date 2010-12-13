УЕФА изменит календарь Лиги Европы

11 декабря исполком UEFA под председательством президента Мишеля Платини провел в Праге последнюю рабочую встречу в 2010 году, на которой принял важное решение.

Чтобы уменьшить количество еврокубковых матчей в зимние месяцы, был изменен календарь клубных турниров UEFA в цикле 2012-2015 годов.

Пятый и шестой туры группового этапа Лиги Европы будут проводиться не на отдельных неделях, как сейчас, а в те же недели, что и пятый с шестым туры Лиги чемпионов. В освободившееся время можно будет проводить перенесенные матчи, если таковые появятся в силу неблагоприятных погодных условий.

Корреспондент