Результаты 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов (группы A-D)

Завершились матчи 6-го, завершающего тура группового раунда Лиги Чемпионов в группах A-D

Группа А.

Твенте - Тоттенхэм 3:3

Вердер - Интер 3:0

В плей офф вышли Тоттенхэм (11 очков) и Интер (10), в 1/16 Лиги Европы переходит Твенте (6), у Вердера 5 очков.

Группа B.

Лион - Хапоэль 2:2

Бенфика - Шальке-04 1:2

В плей офф вышли Шальке (13) и Лион (10), в 1/16 Лиги Европы - Бенфика (6), у Хапоэля 5 очков.

Группа C. Бурсаспор - Рейнджерс 0:1

МЮ - Валенсия 1:1

В плей офф вышли МЮ (14) и Валенсия (11), в 1/16 Лиги Европы - Глазго (6), у Бурсаспора 1 очко.

Группа D.

Барселона - Рубин 2:0

Копенгаген - Панатинаикос 3:1

В плей офф вышли Барселона (14) и Копенгаген (10), в 1/16 Лиги Европы - Рубин (6), у Панатинаикоса 2 очка.

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Завтра свои завершающие матчи сыграют

Группа E. Клуж (3) - Рома (9), Бавария (12) - Базель (6).

Группа F. Жилина (0) - Спартак (6), Марсель (9) - Челси (15).

Группа G. Милан (8) - Аякс (4), Реал (13) - Осер (3).

Группа H. Шахтер (12) - Брага (9), Арсенал (9) - Партизан (0).

Две сильнейшие команды каждой группы выйдут в раунд плей-офф. Клубы, занявшие третьи места, продолжат борьбу в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.