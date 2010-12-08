Результаты 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов (группы A-D)
Завтра - завершающие матчи
Завершились матчи 6-го, завершающего тура группового раунда Лиги Чемпионов в группах A-D
Группа А.
Твенте - Тоттенхэм 3:3
Вердер - Интер 3:0
В плей офф вышли Тоттенхэм (11 очков) и Интер (10), в 1/16 Лиги Европы переходит Твенте (6), у Вердера 5 очков.
Группа B.
Лион - Хапоэль 2:2
Бенфика - Шальке-04 1:2
В плей офф вышли Шальке (13) и Лион (10), в 1/16 Лиги Европы - Бенфика (6), у Хапоэля 5 очков.
Группа C.Бурсаспор - Рейнджерс 0:1
МЮ - Валенсия 1:1
В плей офф вышли МЮ (14) и Валенсия (11), в 1/16 Лиги Европы - Глазго (6), у Бурсаспора 1 очко.
Группа D.
Барселона - Рубин 2:0
Копенгаген - Панатинаикос 3:1
В плей офф вышли Барселона (14) и Копенгаген (10), в 1/16 Лиги Европы - Рубин (6), у Панатинаикоса 2 очка.
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Завтра свои завершающие матчи сыграют
Группа E. Клуж (3) - Рома (9), Бавария (12) - Базель (6).
Группа F. Жилина (0) - Спартак (6), Марсель (9) - Челси (15).
Группа G. Милан (8) - Аякс (4), Реал (13) - Осер (3).
Группа H. Шахтер (12) - Брага (9), Арсенал (9) - Партизан (0).
Две сильнейшие команды каждой группы выйдут в раунд плей-офф. Клубы, занявшие третьи места, продолжат борьбу в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.